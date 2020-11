Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer schwer verletzt

BocholtBocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 14 Jahre alter Radfahrer am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Bocholt erlitten. Wie berichtet, war es dazu gegen 18.25 Uhr auf der Büngerner Straße gekommen. Der Jugendliche war zu dieser Zeit auf der Straße Degelingsesch unterwegs. An der Einmündung zur Büngerner Straße wollte er diese überqueren. Dabei stieß er mit dem Auto eines 21-Jährigen zusammen: Der Bocholter hatte die bevorrechtigte Büngerner Straße in Richtung Franzstraße befahren. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Ein angeforderter Rettungshubschrauber hatte aufgrund der Witterung nicht landen können. Lebensgefahr war zunächst nicht auszuschließen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.300 Euro.

