Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 2. Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall Sporker Ringstraße

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 24-Jähriger Lkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Bocholt zugezogen. Der Lkw-Fahrer befuhr gegen 07.45 Uhr die K3 von der Hamalandstraße (L602) kommend in Richtung Dinxperloer Straße (L606). Circa 100 Meter hinter der Kreuzung Hamalandstraße rutschte die Sattelzugmaschine auf der eisglatten Fahrbahn nach rechts in den Straßengraben. Ein Kranservice wurde mit den Bergungsarbeiten beauftragt. Die Sporker Ringstraße musste mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 7.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell