Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Wagen schleudert in Straßengraben

Vreden (ots)

Schwer verletzt hat sich ein Autofahrer am Sonntag bei einem Unfall in Vreden-Doemern. Der 23-Jährige hatte gegen 17.45 Uhr die Kreisstraße 63 in Richtung Ottenstein befahren, als er aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen schleuderte in den Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte den Ahauser in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

