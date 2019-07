Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrzeug beschädigt/Halter gesucht

Borken (ots)

Beim Einparken hat eine Autofahrerin am Donnerstag in Borken-Gemen ein anderes Fahrzeug beschädigt. Dazu war es gegen 15.00 Uhr an der Graf-Friederich-Straße gekommen. Die Autofahrerin entfernte sich nach einigen Minuten und meldete den Unfall tags darauf bei der Polizei. Bei dem anderen beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Die Polizei bittet den Halter sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

