Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Wohnwagen eingebrochen

Bocholt (ots)

Aus einem Wohnwagen haben Unbekannte am Mittwoch in Bocholt mehrere Gegenstände entwendet. Die Täter hatten die Tür zu dem Fahrzeug entfernt, das an der Markgrafenstraße stand. Die Unbekannten stahlen ein Vorzelt, ein Fernsehgerät, Klappstühle und Lebensmittel. Die Tat muss sich im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 12.45 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

