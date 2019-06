Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 60 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Mittwoch bei einem Unfall in Ahaus-Alstätte erlitten. Die Grevenerin befuhr gegen 11.55 Uhr den Geh- und Radweg an der Haaksbergener Straße in Richtung Ortsmitte. Eine 41-jährige Autofahrerin aus Enschede (NL) erfasste mit ihrem Wagen das Zweirad, als sie den Parkplatz eines Verbrauchermarktes verlassen wollte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell