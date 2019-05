Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gelder-Veert

Radfahrerinnen verhakten sich

Geldern (ots)

Auf dem Weg zur Schule haben sich gestern Morgen die Fahrradlenker zweier 14jähriger Schülerinnen aus Geldern verhakt, die gegen 07:25 in einer Gruppe auf dem Radweg der Klever Straße in Richtung B58 unterwegs waren. Beide Mädchen kamen zu Fall und verletzten sich hierdurch, eines wurde vorsorglich in das Krankenhaus gebracht. Die Polizei macht an dieser Stelle nochmal darauf aufmerksam, dass auch Radfahrer die Sicherheitsabstände einzuhalten haben. (SI)

