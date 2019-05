Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Radfahrerin erliegt Unfallverletzungen

Kleve (ots)

Am heutigen Morgen ist in den Radboud-Kliniken eine 69jährige Frau aus Kleve letztlich ihren Unfallverletzungen erlegen, die sie am gestrigen Nachmittag erlitten hatte. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr sie gegen 15:10 Uhr mit ihrem Fahrrad die Daimlerstraße in Richtung Ziegelstraße. Im Einmündungsbereich der Dinnendahlstraße wurde sie vom LKW eines 43jährigen Fahrzeugführers aus Kleve erfasst. Hierdurch stürzte die Radfahrerin zu Boden, wobei sie lebensgefährlich verletzt wurde. Per Rettungshubschrauber wurde sie in die Radboud-Klinik nach Nimwegen geflogen, wo sich ihr Zustand weiter verschlechterte. Die Staatsanwaltschaft Kleve hatte bereits gestern einen Sachverständigen eingeschaltet. Unfallbeteiligte und Angehörige werden derzeit durch den polizeilichen Opferschutz betreut. (SI)

