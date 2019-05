Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht

Roter Mitsubishi Space Star beschädigt

Geldern (ots)

Am Freitag (24.05.2019) zwischen 07.30 Uhr und 11.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer einen roten Mitsubishi Space Star an der Beifahrertür. Aufgrund der Beschädigungen handelt es sich möglicherweise um einen Fahrradfahrer. Das Fahrzeug war an der Straße am Nierspark, in Höhe des Berufskolleg Geldern, abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

