Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen: Vielzahl an Gitterboxpaletten gestohlen Zeugen gesucht

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf das freizugängliche Außengelände einer Firma "In den Rotwiesen" begaben sich in der Nacht zum Donnerstag bislang unbekannte Täter und entwendeten über ein Dutzend Gitterboxpaletten sowie eine Gitterboxpalette mit Kupferabfällen. Aufgrund der Vielzahl müssten die Paletten mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bezifferbar und bedarf der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Diebstahl müsste sich zwischen Mittwochabend, 23 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr ereignet haben. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

