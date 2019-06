Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfall im Kreisverkehr

Pedelecfahrerin leicht verletzt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Montagmorgen (ca. 10.35 Uhr) eine 72 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall zu. Die Vredenerin hatte den Kreisverkehr "Up de Bookholt" befahren und wurde vom Pkw eines 83-jährigen Vredeners erfasst, der seinerseits in den Kreisverkehr einfahren wollte.

