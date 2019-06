Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radweg überquert und mit Pedelec kollidiert

Ahaus (ots)

Zusammengestoßen sind am Montag in Ahaus eine 80-jährige Fußgängerin und ein 46 Jahre alter Pedelec-Fahrer. Der Ahauser war gegen 08.50 Uhr auf dem Radweg an der Bahnhofstraße in Richtung Königstraße unterwegs. Die Heekerin hatte gerade ihr Auto an der Bahnhofstraße geparkt, war ausgestiegen und überquerte den Radweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Beteiligten stürzten und leichte Verletzungen erlitten. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell