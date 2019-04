Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Pkw-Reifen inklusive Felgen entwendet

In der Zeit vom 18. April 2019, 18.00 Uhr, bis zum 23. April 2019, 07.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die vier Reifen inklusive Felgen eines Audi Q 5, der auf der Ausstellungsfläche eines Autohauses an der Daimlerstraße stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Baucontainer aufgebrochen

In der Zeit von Donnerstag, 18. April 2019, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 23. April 2019, 07.45 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Baucontainer an der Vahrener Straße auf. Hieraus wurde allerdings nichts entwendet. Aus einer Werkzeugkiste, die sich in der Nähe befand, wurde allerdings eine Adapterkiste entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Löningen - Einbruch in Container

In der Zeit vom 18. April 2019, 15.30 Uhr, bis Dienstag, 23. April 2019, 08.30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Baucontainer auf, der an der Bernhard-Remmers-Straße stand. Entwendet wurde jedoch nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Zeit vom 05. April 2019, 12.00 Uhr, bis zum 19. April 2019, an der Emsteker Straße, auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants Burger King, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr, vermutlich mit einem Lkw, gegen ein dortiges Werbeschild und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

