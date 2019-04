POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek - Verkehrsunfall auf der B213 in Emstek +++ Fünf Personen leicht verletzt

Fünf Personen wurden am Montag, 22. April 2019, gegen 14:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B213 in Emstek leicht verletzt.

Ein 43-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit seinem Renault die B213 in Richtung Ahlhorn. An der Einmündung zur Straße 'An den Fischteichen' wollte er nach links abbiegen und musste seinen Pkw verkehrsbedingt anhalten.

Der Fahrer eines folgenden Pkws erkannte diese Situation zu spät und hätte nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Er schaffte es aber noch nach rechts auszuweichen und eine Kollision mit dem stehenden Renault zu verhindern.

Der nächstfolgende Fahrer eines VW, ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Emsland konnte nicht mehr reagieren und fuhr auf den wartenden Renault auf. Durch den Aufprall wurde der VW nach links in den Gegenverkehr abgewiesen und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Seat eines 58-Jährigen aus Solingen.

Durch die Zusammenstöße wurden die Beifahrerinnen im Renault, eine 31-jährige Cloppenburgerin, und im VW, eine 41-jährige Emsländerin, leicht verletzt. Im Seat wurden der Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen, 56 und 53 Jahre alt und aus Solingen, leicht verletzt.

An alle drei Pkw entstanden Schäden, die als wirtschaftliche Totalschäden eingestuft und auf 23.000 Euro beziffert wurden. Für alle Fahrzeuge mussten Abschleppunternehmen angefordert werden.

