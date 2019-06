Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrüche in Begegnungsstätte, Schule und Kindergarten

Borken (ots)

Auf mehrere öffentliche Einrichtungen hatten es unbekannte Einbrecher in den vergangenen Tagen in Borken abgesehen. Am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte versucht, gewaltsam in eine Begegnungsstätte an der Straße Im Thomas in Borken-Weseke einzudringen. Sie scheiterten bei dem Versuch, ein Fenster aufzuhebeln. Mehr Erfolg hatten die Täter, die zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr, in eine Schule an der Borkenwirther Straße in Borken-Weseke eingedrungen sind. Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten so ins Innere und entwendeten Bargeld aus einem Tresor, den sie aufbrachen. Noch nicht fest steht im dritten Fall, ob die Einbrecher dort etwas entwendet haben: Schauplatz des Geschehens war zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr, ein Kindergarten an der Prälat-Höing-Straße in Borken-Weseke. Um in die Räume zu kommen, hatten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster aufgebrochen.

Die Polizei bittet in allen drei Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

