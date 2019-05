Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Beim Ausweichen gegen Zaun geprallt

Ahaus (ots)

Eine 68-jährige Pedelecfahrerin ist am Sonntag in Ahaus schwer verletzt worden. Die Ahauserin war gegen 16.10 Uhr auf dem Radweg an der Graeser Straße in Richtung Ahaus unterwegs. Als eine vor ihr fahrende 61-jährige Legdenerin mit ihrem Fahrrad zum Anhalten an die linke Seite zog, bremste die 68-Jährige stark ab, um nicht mit ihr zusammenzustoßen. Die Ahauserin kam dabei vom Radweg ab und fuhr gegen einen Zaun. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

