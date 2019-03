Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Kind verletzt

Haren (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Straße Burggraben zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 12-jähriges Kind war gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Nordstraße unterwegs. An einer Fahrbahnverengung kam ihm ein Auto entgegen, welches zeitgleich von einem silbernen Audi überholt wurde. Der Audi nutzte dabei teilweise den dortigen Fußweg. Das Kind konnte nicht mehr ausweichen und wurde leicht von dem Audi touchiert. Ohne sich um das leicht verletzte Kind zu kümmern, entfernte sich der Audifahrer unerlaubt. Zeugen konnten das Teilkennzeichen EL-K ablesen. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

