Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht am Benölkenplatz

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Am Donnerstag beschädigte in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 13.15 Uhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten, grauen Opel Astra am Benölkenplatz. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Ob der Verursacher oder ein aufmerksamer Zeuge einen Zettel mit möglichen Hinweisen am Scheibenwischer angebracht hatte, konnte die Geschädigte nicht mehr in Erfahrung bringen. Das Papier war beim Betätigen des Scheibenwischers weggeflogen und konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell