Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Am Donnerstagnachmittag stürzte gegen 14.25 Uhr eine 45-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bocholt auf der Alffstraße und verletzte sich leicht. Sie gab an, dass ein Kaninchen oder ein Hase plötzlich vor ihr über die Fahrbahn lief. Sie habe stark gebremst und die Kontrolle verloren. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

