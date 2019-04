Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mindestens fünf Fahrzeuge beschädigt

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurden auf dem Weißdornweg mehrere Autos beschädigt. Der oder die Täter hatten jeweils mit einem Stein eine Fensterscheibe der Fahrzeuge eingeworfen. Bislang sind fünf Fälle bekannt. Der entstandene Sachschaden liegt in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

