Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Scheunenbrand: Polizei sucht Zeugen

Bocholt (ots)

Verdichtet haben sich die Hinweise darauf, dass als Ursache für den Brand zweier Scheunen in Bocholt von Brandstiftung ausgegangen werden kann. Die Polizei hatte am Dienstag nach dem Brand vor Ort weiter ermittelt. Sie bittet deshalb mögliche Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat in Bocholt zu melden unter Tel. (02871) 2990. Wie berichtet, waren am Montagabend gegen 20.00 Uhr auf einem unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesen in Bocholt-Spork zwei Scheunen bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

