Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher ergreift die Flucht

Bocholt (ots)

Als sich die Bewohner bemerkbar machten, ergriff ein Einbrecher die Flucht: Abgespielt hat sich das Geschehen in der Nacht zum Dienstag in Bocholt. Gegen 03.15 Uhr waren Bewohner eines Hauses an der Hohenzollernstraße durch Geräusche geweckt worden. Ein Unbekannter hatte sich Zugang ins Haus verschafft durch ein Fenster, das auf Kipp stand. Im Inneren durchsuchte er die Räumlichkeiten. Als der Täter die Hausbewohner hörte, ergriff er die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

