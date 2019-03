Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Spiegel abgetreten

Bocholt (ots)

Böse Überraschung für mehrere Autobesitzer in Bocholt: Unbekannte haben an ihren Fahrzeugen die Spiegel abgetreten. Das Geschehen spielte sich gegen 21.35 Uhr auf der Saarstraße ab. Zeugen hatten zur Tatzeit zwei ältere Jugendliche in der Nähe der betroffenen Wagen beobachtet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell