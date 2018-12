POL-HS: Mehrere Buden auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen

Heinsberg (ots) - Auf dem Weihnachtsmarkt an der Straße Markt haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (9. Dezember) versucht, insgesamt fünf Verkaufsbuden aufzuhebeln. Sie beschädigten dabei die Schließvorrichtungen der Buden und drangen in einen Verkaufsstand ein. Durch den Sicherheitsdienst konnte ein zirka 190 Zentimeter großer, 25 bis 30-jähriger Mann mit schlanker Statur und kurzen, blonden Haaren festgehalten werden. Er trug eine braune Jacke sowie eine schwarze Umhängetasche. Dem Täter gelang es jedoch, die Männer wegzustoßen, sich zu befreien und in Richtung Hochstraße zu flüchten. Er ließ bei der Flucht sein Diebesgut (Süßigkeiten) zurück. Wer hat den Mann beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

