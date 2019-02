Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Hünfeld - Am Donnerstag (14.02.) zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Hausbewohner aus und brachen in ein Einfamilienhaus in der Straße "Breitungweg" ein. Sie hebelten zunächst ein Fenster auf, gelangten so ins Gebäude und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Die Täter erbeuteten Bargeld und entkamen unbemerkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Patrick Bug, POK

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

