Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wildkamera entwendet

Ahaus (ots)

Erst war es der Futtermais für Fasanen und andere Vögel, die Unbekannte aus Futtertrögen im Außenbereich in der Bauerschaft Feldmark mitgehen ließen - jetzt fehlt die Wildkamera, mit der ein Ahauser den Maisdiebstahl aufklären wollte. Er hatte sie installiert, nachdem seit dem September vergangenen Jahres insgesamt rund 750 Kilogramm Mais auf unbekannte Weise abhandengekommen waren. Im Februar habe ein Unbekannter zuerst die Batterien und der Aufzeichnungschip aus der Wildkamera entnommen, jetzt wurde das Gerät selbst entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

