Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Flyer in Kirchenraum angezündet

Stadtlohn (ots)

Durch Zeugenhinweise hoffen die Ermittler der Polizei in einem Fall von Brandstiftung zu weiteren Erkenntnissen zu kommen. Abgespielt hat sich das Geschehen am Sonntag, 17. März, in der St.-Otger-Kirche in Stadtlohn. Zwischen 12.30 Uhr und 18.00 Uhr haben Unbekannte dort mehrere Flyer verbrannt und Kerzenwachs auf dem Boden und einer Kniebank verteilt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

