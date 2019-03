Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Exhibitionist zeigt sich Frauen

Ahaus (ots)

Sein Geschlechtsteil vor Passantinnen entblößt und daran manipuliert hat ein zunächst Unbekannter am Sonntagmorgen in Ahaus. Zu den Vorfällen kam es im Schlossgarten, am Burenweg und an der Ostlandstraße. Polizeibeamte fahndeten im Tatortbereich, trafen auf einen einschlägig vorbestraften 24-Jährigen und nahmen diesen vorläufig fest. Nach Bewertung durch die Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte in Ermangelung von Haftgründen wieder entlassen.

