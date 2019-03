Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mit Pedelec in Baustelle gestürzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat der 72 Jahre alte Fahrer eines Pedelecs am Dienstag in Stadtlohn bei einem Unfall erlitten. Der Stadtlohner war gegen 11.35 Uhr auf der Vredener Straße in einem abgesperrten Baustellenbereich unterwegs, als er eine circa 20 Zentimeter tiefe Fräskante überfuhr und zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

