Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter nachts am Fenster

Bocholt (ots)

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Montag am Fenster eines Wohnhauses an der Heidestraße in Bocholt zu schaffen gemacht. Der Täter weckte durch die Geräusche eine schlafende Bewohnerin. Als die 71-Jährige schrie, verschwand der Unbekannte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

