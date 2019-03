Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Handtasche entwendet

Borken (ots)

Eine Handtasche mit Geldbörse und Papieren hat ein Unbekannter am Montag in Borken gestohlen. Eine 56 Jahre alte Borkenerin hatte den Diebstahl gegen 12.50 Uhr bemerkt, der sich unmittelbar nach ihrem Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Nina-Winkel-Straße ereignet haben muss. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

