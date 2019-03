Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Vor Kontrolle geflüchtet

Isselburg (ots)

Keine Fahrerlaubnis und Drogen konsumiert, der Wagen ohne Zulassung und mit unklarer Herkunft - für einen 26-Jährigen gab all das am Montag in Isselburg vermutlich den Ausschlag, der Polizei lieber nicht begegnen zu wollen. Beamte hatten den Wagen des Bocholters gegen 19 Uhr in Heelden auf der Straße Dekkers Waide kontrollieren wollen. Stattdessen gab der Fahrer jedoch Gas und flüchtete in Richtung A3. Dort konnten ihn die Polizeibeamten jedoch anhalten. Die Kontrolle endete mit der vorläufigen Festnahme des Fahrers. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten den Wagen sicher; ein Arzt entnahm dem 26-Jährigen eine Blutprobe.

