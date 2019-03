Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Frau festgehalten und unsittlich berührt

Velen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend in Velen eine Frau sexuell belästigt. Der Täter hatte die 24-Jährige gegen 23.00 Uhr Kreisverkehr Coesfelder Straße/Volbertskamp angesprochen und festgehalten. Der Mann berührte sie unsittlich. Die Gescheranerin konnte sich schließlich losreißen und flüchten. Beschreibung: ca. 25 Jahre alt, 175-180 cm groß, schlanke Statur, sprach gebrochenes Deutsch mit südländischem oder türkischem Akzent, bekleidet mit einem schwarzen weiten umhangartigen Mantel mit einem wappenartigen Symbol auf der Brust als "Harry-Potter-Kostüm". Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

