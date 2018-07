POL-SI: Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise

Wohnungseinbruch in Bad Berleburg Bild-Infos Download

Bad Berleburg (ots) - Am Donnerstagabend (05.07.2018) in Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:30 drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Hochstraße ein. Die Einbrecher stiegen nach ersten Erkenntnissen durch ein Fenster in die Wohnung ein und durchwühlten dort Schubladen und Schränke. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit zwei Laptops, einer Playstation und einem Rucksack der Marke Burton. Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 02751-9090.

