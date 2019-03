Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gegen Baum geprallt

Borken (ots)

Am Samstagabend verlor ein 50-jähriger Autofahrer aus Delbrück die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Er hatte gegen 20.45 Uhr die Rhader Straße von Borken-Marbeck kommend in Richtung Rhade befahren. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er auf den Grünstreifen und verlor danach die Kontrolle über den Wagen. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Borkener Krankenhaus. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell