Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schlägerei an der Lichtstele

Bocholt (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 02.45 Uhr zu einer Schlägerei im Bereich der Ravardistraße/Europaplatz. Dabei wurde ein 24-jähriger Mann leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen traten im Verlauf der Schlägerei mehrere bisher unbekannte Personen auf den bereits am Boden liegenden 24-Jährigen ein. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

