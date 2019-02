Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht gefahren

Gronau (ots)

Unter Drogeneinfluss saß am Mittwoch ein 40-jähriger Autofahrer in Gronau am Steuer. Polizeibeamte hatten ihn gegen 16.00 Uhr auf der Enscheder Straße kontrolliert, als der Wagen aus den Niederlanden nach Deutschland eingefahren war. Ein Drogentest schlug positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC, ebenso auf Kokain. Bei seiner 37-jährigen Beifahrerin fanden sich geringe Mengen Kokain und Heroin. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, die Beamten fertigten Anzeigen.

