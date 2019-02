Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit Motorroller Flucht ergriffen

Vreden (ots)

Erst blieb er stehen, doch dann flüchtete der Fahrer eines Motorrollers am Mittwoch in Vreden vor der Polizei. Der Grund trat zutage, als die Beamten dem 39-Jährigen schließlich doch gegenüberstanden: Der Vredener konnte lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorweisen - die reichte allerdings nicht aus als Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug, das es auf eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 90 km/h brachte. Die Besatzung einer Funkstreife hatte den Mann gegen 13.40 Uhr auf der Norbertstraße anhalten wollen. Bei seiner Flucht benutzte er den Gehweg, auf dem sich eine Fußgängerin mit einem Sprung in Sicherheit bringen musste. Über das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte die Polizei die Halteranschrift ermitteln. Die Polizei bittet die betroffene Fußgängerin ebenso wie weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

