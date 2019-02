POL-BOR: Ahaus - Radfahrer von Pkw erfasst

Kreispolizeibehörde Borken

Leichte Verletzungen hat am Donnerstag ein zwölfjähriger Radfahrer bei einem Unfall in Ahaus-Wessum erlitten. Der Junge befuhr gegen 15.50 Uhr den Radweg an der Hamalandstraße in Richtung Wesheimstraße. Dabei erfasste ihn das Fahrzeug einer 57 Jahre alten Ahauserin, die von der Straße Zur Gräfte kommend auf die Hamalandstraße einbiegen wollte.

