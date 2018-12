POL-BOR: Bocholt - Randalierer musste in Gewahrsam genommen werden

Bocholt (ots) - In der Nacht zum Samstag randalierte ein 32-jähriger Bocholter in einer Gaststätte in der Bocholter Innenstadt - er hatte zuvor bereits ein Hausverbot erhalten. Er schmiss anschließend in einer Unterführung ein Fahrrad umher, schlug und trat auf einen 58-jährigen Bocholter ein und entfernte sich dann. Polizeibeamte trafen den Schläger auf dem Gelände an, leiteten ein Strafverfahren ein und erteilten dem polizeibekannten Mann einen Platzverweis für den Innenstadtbereich.

Diesen befolgte der 32-Jährige nicht, vielmehr fiel er erneut als Randalierer auf der Straße "Europaplatz" auf und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und in eine Polizeizelle gesperrt.

