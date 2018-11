POL-OG: Lahr - NACHTRAGSMELDUNG, Sportheim wird Raub der Flammen - Zeugen gesucht

Lahr (ots) - Nach dem Brand eines Sportheims in den frühen Dienstagmorgenstunden wurde der Ort des Geschehens im Verlauf des Vormittages durch Beamte der Kriminaltechnik untersucht. Die bisherigen Erkenntnisse lassen auf Brandstiftung schließen. Die Recherchen zu den Hintergründen sind noch nicht abgeschlossen, ein politischer Hintergrund wird bislang ausgeschlossen. Die Ermittler der Kripo Offenburg bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Hinweise. Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 23 Uhr und 2 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Sportheims in der Straße ´Unterer Dammen´ beobachtet?

Ursprungsmeldung von Dienstag, 27.11.2018 POL-OG: Sportheim wird Raub der Flammen

Lahr - In der Nacht zum Dienstag brach in einem Sportheim Unterer Dammen ein Brand aus, dem große Teile des Gebäudes zum Opfer fielen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 120.000 Euro. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolzei hat die Ermittlungen übernommen.

