POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Bocholt (ots) - Am Sonntag überquerte ein Radfahrer im, nach Zeugenangaben, fortgeschrittenen Alter gegen 15.05 Uhr aus der Rawerspurte kommend die Straße Westend, ohne auf den Querverkehr zu achten.

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Isselburg konnte noch rechtzeitig anhalten, sodass es nicht zu einer Kollision mit dem Radfahrer kam. Allerdings vermochte ein 56-jähriger Motorrollerfahrer aus Bocholt nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf den Pkw des Isselburgers auf. Der 56-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 500 Euro.

Der Fahrradfahrer hatte seine Fahrt in Richtung Wittekindstraße ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990).

