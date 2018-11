POL-BOR: Isselburg - Sachbeschädigung an zahlreichen Autos

Isselburg (ots) - Unbekannte Täter beschädigten durch Abtreten der Außenspiegel in der Samstagnacht zahlreiche geparkte Autos in Isselburg-Werth: Bislang wurden bei der Polizei elf Anzeigen erstattet. Gegen 00.30 Uhr hatte ein Anwohner der Straße "Pendeweg" lautes Gegröle ausgehend von einer Personengruppe sowie anschließend einen Knall gehört. Die beschädigten Autos standen auf den Straßen: "Eversstraße", "Zur Mühle", "Der Lege Weidendeich" und "Teppelweg". Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

