POL-BOR: Bocholt - Einbrecher erbeuten Tabakwaren aus Supermarkt

Bocholt (ots) - Tabakwaren in größerem Umfang erbeuteten Einbrecher in der Nacht zu Montag aus einem Supermarkt an der Dinxperloer Straße in Bocholt. Um in den Supermarkt zu gelangen, hatten die Täter gegen 00:30 Uhr die Notausgangstür einer im Geschäft integrierten Bäckerei aufgebrochen. Im Innern brachen sie auch einen Schrank auf, in welchem die Tabakwaren aufbewahrt werden. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell