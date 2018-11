POL-BOR: Bocholt - Wo wurde der Schmuck gestohlen?

2 weitere Medieninhalte

Bocholt (ots) - Bereits Ende April fand eine 53-jährige Bocholterin eine Plastiktüte, in der sich zahlreiche Schmuckstücke befanden. Die Tüte hatte auf einer Mülltonne in der Nähe des Pfarrheimes an der Wesemannstraße gelegen. Die Frau gab den Schmuck bei einer Bäckerei ab.

Polizeibeamte stellten diesen sicher. Da sich bislang kein rechtmäßiger Eigentümer gemeldet und den Verlust oder Diebstahl angezeigt hat, werden nun Bilder von Teilen des Schmucks veröffentlicht.

Wer Angaben zur Herkunft der Schmuckstücke machen kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Bocholt unter der Rufnummer 02871 2990 zu melden.

