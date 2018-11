Bocholt (ots) - Am Mittwochmorgen wurde auf der Kreuzstraße zwischen 08.30 Uhr und 10.45 Uhr ein Pedelec (Gazelle Arroyo C7, schwarz) im Wert von ca. 2.000 Euro gestohlen.

Zwischen 20.45 Uhr und 20.50 Uhr wurde auf der Ravardistraße ein weiteres Pedelec (Rose Citybike, schwarz) im Wert von ca. 3.000 Euro gestohlen.

In diesem Fall hatte ein Zeuge den mutmaßlichen Täter gegen 20.55 Uhr auf der Karolingerstraße beobachtet. Der Verdächtige hatte ein verschlossenes Fahrrad neben sich stehen und telefonierte. Kurz darauf schulterte er das Rad und lief in Richtung des komplett umzäunten Innenhofes eines Mehrfamilienhauses. Auf die Ansprache des Zeugen antwortete er unverständlich in gebrochenem Deutsch.

Der Zeuge informierte die Polizei und begab sich dann wieder auf die Straße. Dort sah er, dass der Verdächtige beim Versuch, das Pedelec über den Zaun zu tragen, gestürzt war. Der Mann hielt sich vor Schmerzen das Gesicht und flüchtete nach erneute Ansprache durch den Zeugen ohne das bei dem Sturz beschädigte Pedelec.

Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und trafen auf der Wache auf den rechtmäßigen Besitzer, der gerade den Diebstahl anzeigen wollte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 165 bis 170 cm groß, untersetzt, südländisches Aussehen, winterlich bekleidet mit dunkler Mütze.

Hinweise zu dem Täter bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

