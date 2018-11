POL-BOR: Isselburg-Anholt - Ladendiebin leistete Widerstand

Isselburg-Anholt (ots) - Am Mittwoch wurde eine 22-jährige Frau aus Rees gegen 17.45 Uhr bei einem Ladendiebstahl erwischt. Der Tatort war ein Supermarkt an der Klever Straße in Anholt, die Diebesbeute mehrere Flaschen Glühwein und ein Powerriegel.

Die alkoholisierte Ladendiebin wurde zunächst zwecks Personalienfeststellung mit zur Polizeiwache Bocholt genommen. Während der Fahrt und auch auf der Wache beleidigte sie fast durchgehend die Polizeibeamtinnen und -beamten. Außerdem leistete sie Widerstand, in dem sie versuchte, die Beamten zu schlagen. Letztlich konnten die Personalien festgestellt werden. Entlassen wurde die 22-Jährige aufgrund ihres Zustands aber nicht. Sie wurde durch das Isselburger Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell