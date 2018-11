POL-BOR: Isselburg - Versuchter Einbruch

Isselburg (ots) - In der Zeit von Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 15.00 Uhr, versuchten Einbrecher die Wohnungstür eines Hauses an der Straße "Am Mühlenkanal" aufzubrechen. Der oder die Täter richteten zwar Sachschaden an, gelangten aber nicht in das Haus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

