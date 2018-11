POL-BOR: Borken - Verdacht auf Drogen am Steuer

Borken (ots) - Am Mittwochmittag geriet ein 23-jähriger Borkener gegen 14 Uhr in eine Verkehrskontrolle an der Straße "An der Nordbahn". Da Anzeichen dafür bestanden, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, brachten die Beamten den 23-Jährigen in ein Krankenhaus, um ihm dort eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Die Weiterfahrt untersagten sie dem Borkener bis zur vollständigen Ausnüchterung. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

