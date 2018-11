POL-BOR: Rhede - Autofahrer kam von der Straße ab

Rhede (ots) - Ein 20-jähriger Autofahrer aus Rhede kam am Mittwochabend gegen 21.25 Uhr auf der Brünener Straße zwischen der Bolandstegge und der Butenborgstegge ausgangs einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er lenkte gegen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw, so dass dieser in den linksseitigen Straßengraben rutschte, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Der 20-Jährige konnte sich selber aus dem Pkw befreien, er erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 8.000 Euro.

